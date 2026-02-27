¿Qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y qué se hace en el país para prevenir un brote?

Del sarampión se habla desde hace varios siglos. Según una publicación de la revista La presse Médicale que data de 2022, esta enfermedad vírica comenzó a registrarse gracias al médico persa Rhazes quien dio la primera descripción clínica de la enfermedad en el siglo X, en la llamada Edad de Oro islámica, y que la diferenció claramente de la viruela.
“El sarampión se extendió por todo el mundo desde el Renacimiento. Su epidemiología fue estudiada notablemente en 1846 por un médico danés llamado Peter Panum, durante una epidemia en las Islas Feroe. La naturaleza viral de esta enfermedad se demostró en 1911 y el virus fue identificado en 1954 por Thomas Peebles y John Enders”.
Según la OMS, el sarampión es una enfermedad vírica “sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte. Aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños. Antes de diseminarse por todo el organismo, el virus infecta las vías respiratorias. Provoca fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Vacunarse es la mejor manera de no contraer el sarampión y contagiarlo a otras personas. La vacuna es segura y ayuda al organismo a combatir el virus”.