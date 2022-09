“Las causas son diversas, pero esas dos son las principales”, explica María Cristina Giraldo, docente de la Facultad de Odontología del CES, “con la primera los dientes pueden fracturarse, por eso hay que extraerlos; con la segunda, la enfermedad periodontal, las encías o el hueso llegan a debilitarse tanto que se pierden las piezas. En últimas no hay tejidos de sostén”.

Con el mismo énfasis, reitera que es sencillo prevenir este tipo de desenlaces, lo que sucede es que “aunque el cuidado bucal tiene una repercusión muy positiva, se nota sobre todo en el largo plazo. No es algo que se vea inmediatamente”, haciendo que la dedicación a este asunto en la cotidianidad sea de difícil implementación.

Lo ideal es hacer una correcta remoción de esa placa tres veces al día con crema dental que, a menos de que su médico le indique lo contrario, debe tener flúor para que lo proteja a lo largo del día.

Ahora, si toma algún medicamento que le reseque la boca (usuales entre las personas de la tercera edad), tenga en cuenta que será más crucial la higiene. Así mismo, recuerda la docente, la seda dental debe hacer parte de la limpieza, mínimo una vez al día.

“Con ella eliminamos la placa que queda entre los dientes, aquella que el cepillo no alcanza”. Un signo para notar que le está haciendo falta rigurosidad con su uso es observar si las encías están hinchadas o sangrando. Si es así, habría que enfatizar más en el aseo.

En clave preventiva, Carlos Mario Garcés, odontólogo de Coomeva, recomienda evitar los alimentos ácidos y con alto contenido de azúcar, además de no masticar hielo (porque puede generar fracturas en los dientes), no morder objetos (como lapiceros, llaveros, etc) y estar atento a síntomas como apretar o rechinar los dientes (bruxismo) para recibir tratamiento oportuno. Finalmente, es aconsejable asistir 2 o 3 veces al año a controles odontológicos.