Escándalo: Vive Claro aclara que el concierto de Kendrick Lamar no se canceló por problemas en las instalaciones, ¿cuál fue la razón?

El Vive Claro publicó este domingo 28 de septiembre un comunicado sobre la sorpresiva cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar. De acuerdo con la entidad, el incidente no obedece a problemas estructurales del escenario. Vive Claro dijo que no pudo realizarse debido a un inconveniente documental que impidió al IDIGER completar a tiempo el proceso de aprobación requerido para este tipo de espectáculos, cuyos plazos son particularmente ajustados según la normativa vigente. Se lee que el escenario aseguró que cumplía con todas las medidas de seguridad, los protocolos exigidos y los estándares internacionales correspondientes.

¿Hubo problemas estructurales con el escenario?

La entidad se alejo de esas versiones e indicó que Vive Claro “cumple con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales”. De hecho, aseguro que el escenario “estuvo completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad”.

Y es que algunos concejales de Bogotá aprovecharon el incidente para decir que vienen desde hace tiempo denunciando el mal estado de ese centro de eventos. Por ejemplo, la concejala de Bogotá, Quena Ribadeneira, expresó en su cuenta de X que la cancelación del concierto de demostró irregularidades en la organización y exigió explicaciones. “Desde que llegué al Concejo de Bogotá he advertido sobre las dudas técnicas y estructurales de este escenario y la falta de claridad sobre la seguridad”, mencionó.

La SIC anuncia investigaciones por cancelación de concierto de Kendrick Lamar

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que inició averiguaciones tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá. La superintendente Cielo Rusinque señaló que la entidad “adelantará las investigaciones pertinentes y, de encontrarlo procedente, tomará las medidas que estén dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores”.

Kendrick Lamar no se pudo presentar en Bogota. FOTO GETTY.

De acuerdo con la funcionaria, la SIC revisará las causas de la cancelación y exigirá a los organizadores que informen con claridad si habrá reprogramación del espectáculo o si se trata de una cancelación definitiva. Asimismo, la entidad verificará que se cumplan las condiciones ofrecidas en caso de reprogramación o, en su defecto, las políticas de reembolso anunciadas.

¿Devolverán la plata del concierto de Kendrick Lamar?

Asimismo, señaló que los asistentes recibirán el reembolso de sus entradas a través de Ticketmaster, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos por la plataforma. Los fans que compraron entradas recibirán un correo electrónico con las instrucciones necesarias para ejercer este derecho. En el caso de quienes adquirieron las entradas por medio de terceros, deberán gestionar el proceso directamente con ellos. Los precios de las boletas iban desde 229.000 pesos hasta 699.000 pesos más servicio. No obstante, el malestar todavía es notable para los fans colombianos, ya que muchas personas viajaron de otras de ciudades e invirtieron dinero en pasajes y estadía.

¿Quién es Kendrick Lamar?

Lamar inició su carrera en 2003 bajo el seudónimo de K.Dot. Fue en 2011 que lanzó Section.80, su primer álbum con el que ya fue reconocido con su nombre real.