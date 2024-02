Los rumores comenzaron al inicio de la semana, y se volvieron chiste y una batalla de memes. Así, se confirmó por fin en la noche del pasado jueves. Lo hizo el propio Silvestre Dangond: el 18 de mayo se presentará por primera vez en el estadio El Campín de Bogotá.

El Movistar Arena de Bogotá, donde se ha presentado en varias ocasiones, ya le venía quedando chiquito con tanta fanaticada, por lo que ahora, espera hacerlo ante más de 40 mil personas, en una boletería que sale a la venta desde este viernes, 2 de febrero. Lea también: Festival de la leyenda vallenata confirmó la presencia a Juan Luis Guerra y Silvestre Dangond Silvestre recordó que en 1999 se radicó en Bogotá. Años antes había conocido la ciudad y le había fascinado, “hasta ese momento lo máximo que había conocido era Santa Marta, por lo que llegué a Bogotá y me fascinó”. Tras buscar oportunidades en la música en Valledupar, sin encontrar una respuesta positiva, decidió empacar maletas y radicarse en Bogotá. “He recibido muchos no en mi carrera, pero lo que me ha mantenido insistiendo ha sido la inocencia. Yo sabía que no era el mejor de todos, porque los que se creen cracks se frustran muy rápido, y fue en Bogotá donde enseguida empezó a florecer todo”. Entérese: Silvestre Dangond vs. Dua Lipa, una batalla de memes Y agregó: “Mi historia comenzó aquí. Por eso tengo mi estudio de grabación aquí, muchas de las canciones las compongo aquí, por lo que es hora de regresar al lugar donde comenzó todo: Bogotá”.

Aseguró que desde el inicio se la llevó muy bien con los bogotanos: “Cuando en la costa me decían que los cachacos no sé qué, yo les decía que con los cachacos siempre me la he llevado bien. Siempre compaginé con esta ciudad, que lo que sembré en esta ciudad, en mis años de taberna y de parranda, es el camino hacia El Campín, por lo que para mí el concierto en el estadio no es un reto, porque a pesar de haber llenado cinco veces el Movistar Arena, nunca se me pasó por la mente llegar a El Campín”. También admitió que lleva un buen tiempo sin ver redes sociales y se entera de lo que sucede allí por su familia o equipo de trabajo, como lo que acaba de suceder con los videos y memes esta semana sobre Dua Lipa y Silvestre Dangond. “Me di cuenta que mucha gente era Silvestrista, pero no lo sabían”. Y afirmó sobre los memes y videos donde con inteligencia artificial lo ponen a cantar canciones de Dua Lipa: “Yo canto más bonito en inglés que en español”.