¿Viajero en el tiempo? Ricardo Arjona lo volvió a hacer y una de sus canciones “predijo” detalles inéditos del Mundial 2026

Una canción del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona volvió a cobrar relevancia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, luego de que usuarios en redes sociales y diversos medios destacaran la similitud entre una de sus estrofas y algunas de las medidas implementadas en el torneo.
Se trata de “Noticiero”, tema publicado en 1996 como parte del álbum Si el Norte Fuera el Sur, cuya letra ha sido interpretada por algunos internautas como una referencia anticipada a elementos presentes en la actual edición del campeonato.