¿Cómo será el show del entretiempo en la final del Mundial 2026? 11 minutos para 8 artistas y apariciones especiales

Mientras el Mundial entra en su etapa decisiva en lo deportivo, la Fifa confirmó a los artistas que deleitarán a los espectadores en el show del entretiempo en la final que se jugará en el New Jersey New York Stadium.

En total serán 8 cantantes los que harán parte del cartel. Entre ellos, está la colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy, quienes durante el certamen han sonado en los diferentes estadios con la canción oficial del Mundial 2026.

Junto a la barranquillera estará la estadounidense Madonna, el canadiense Justin Bieber, el grupo británico Coldplay, los máximos exponentes del K-pop BTS, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el grupo musical de estudiantes de Nueva York Coro PS22.

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A estos cantantes se les unirán algunos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, esto según confirmó la Fifa y la productora Global Citizen para fines educativos, pues se espera que el evento recoja fondos para el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños.

Con estas apariciones confirmadas, el tiempo por artista en escena sería de aproximadamente un minuto, esto también sin contar las transiciones entre posibles escenarios y generando dudas sobre cómo será el montaje y los éxitos que podrán interpretar.