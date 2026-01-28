Cuidado: trasnocharse aumenta un 16 % el riesgo de infarto, alerta la ciencia

Los adultos de mediana edad –especialmente las mujeres– suelen ser los grupos poblacionales que se sienten más activos durante la noche. Ahora, un estudio muestra que este estilo de vida puede estar relacionado con una peor salud cardiaca. Algunos hábitos diferenciales como el consumo de tabaco, la dieta o la falta de sueño son factores asociados que podrían estar detrás de este fenómeno. Siga leyendo: En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día

El impacto de los ritmos circadianos en el riesgo cardiovascular

La investigación, publicada en la revista The Journal of the American Heart Association, revisó los datos de más de 300 mil adultos de una edad media de 57 años que participaron en una investigación del Biobanco del Reino Unido para evaluar cómo los estados de vigilia influyen en el riesgo cardiovascular. Durante su iniciativa, descubrieron que el 8 % de los participantes eran personas nocturnas. Se caracterizaban por acostarse tarde –a las 2:00 de la mañana– y poseer un pico de actividad máxima durante la noche. Mientras tanto, el 24 % de los sujetos se consideraban ‘matutinos’ y el 67 % se clasificaban de ritmo circadiano intermedio, es decir, que no estaban seguros de ello o que no se consideraban personas noctámbulas ni diurnas.

Los 8 factores clave para una buena salud cardiaca

Para medir la salud cardiovascular se utilizaron los parámetros ‘Life´s Essential 8’ de la Asociación Americana del Corazón que tienen en cuenta los hábitos y factores asociados a una correcta salud cardiaca.