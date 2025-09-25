En los últimos 30 años, las muertes por enfermedades cardiovasculares han aumentado un 46 %, ¿por qué?

Este tipo de enfermedades entre las que se encuentran los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca o la hipertensión arterial, entre otros, continúan siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, ocasionando uno de cada tres fallecimientos. Así lo reveló el último informe del Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risks (GBD) publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology.
El GBD es un programa de investigación que analiza las principales enfermedades a nivel global y sus tasas de mortalidad y discapacidad. “Esta investigación proporciona a los países una visión clara de dónde se están logrando avances y dónde se necesitan medidas urgentes”, aseguró Gregory A. Roth, autor principal.
Lo que muestra el reciente estudio es que las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo las más comunes en el mundo. Según el informe, en 2023 se registraron 19,2 millones de muertes por ECV, lo que representa un aumento del 46 % en comparación con los 13,1 millones de 1990. Estas cifras muestran que en los últimos 30 años el incremento de estas patologías ha sido drástico. Y el estudio también mostró que las ECV siguen siendo la principal causa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), que es la cantidad de tiempo perdido a causa de una enfermedad. Solo en 2023, el 79 % de los AVAD se debieron a factores que las personas pueden prevenir o controlar siendo la presión arterial alta el primero y una mala alimentación el segundo.