Consumo alto y constante de alcohol se asocia con mayor riesgo de cáncer colorrectal

Los estudios han demostrado que existe una relación entre el consumo de alcohol y un mayor riesgo de cáncer colorrectal. Un nuevo trabajo revela ahora que un mayor consumo de alcohol a lo largo de la vida también se asocia con un mayor riesgo, especialmente de cáncer rectal, y que dejar de beber puede reducir el riesgo.
Los resultados de la investigación, liderada por un grupo de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. han sido publicados en la revista CANCER, de la Sociedad Americana contra el Cáncer.
El grupo investigador analizó los datos de adultos estadounidenses inscritos en el ensayo de detección del cáncer de próstata, pulmón, colorrectal y ovario (PLCO) del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) que no tenían cáncer al inicio del estudio. Así, observaron que se produjeron 1.679 casos de cáncer colorrectal entre 88.092 participantes durante 20 años de seguimiento.