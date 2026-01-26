x

Zion fue arrestado por presuntamente conducir borracho; hace meses sobrevivió a accidente automovilístico

El reguetonero exintegrante del dúo Zion & Lennox fue detenido por las autoridades tras una llamada al número de emergencia que inicialmente alertaba sobre el secuestro de una mujer.

  • El artista de 44 años fue arrestado en Puerto Rico tras al parecer, conducir en estado de embriaguez. Fotos: @zion y Miami Dade County
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
El reconocido cantante de música urbana Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, fue arrestado en el municipio de Río Grande, Puerto Rico. El artista, de 44 años, fue intervenido por las autoridades mientras conducía en un presunto estado de embriaguez.

Los hechos ocurrieron en la autopista PR-66 en la noche del domingo, 25 de enero. Según informan medios locales acorde al informe policial, alrededor de las 10:26 p.m., Zion manejaba una camioneta RAM 1500 negra, modelo 2023, cuando fue detenido junto a otras personas que viajaban en un segundo vehículo.

Lea también: ¿Por qué se separan Zion & Lennox tras 20 años de reguetón en conjunto?

El informe de las autoridades detalló que el cantante fue trasladado a la División de Patrulla de Carreteras de Fajardo, donde se le realizó una prueba de aliento. El resultado arrojó un 0.27% de alcohol en su organismo, una cifra que supera por 0.17% el límite máximo permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

Sin embargo, el motivo inicial de la detención no fue una infracción de tránsito, sino una llamada al 9-1-1 que alertaba sobre un posible secuestro de una mujer.

El inspector Carlos Nazario, comandante del área de Fajardo, explicó a medios puertorriqueños que la llamada describía los vehículos intervenidos y que, a raíz de ese contacto, surgió el asunto de la embriaguez. Aún se investiga la veracidad del alegado secuestro.

Este arresto se produce apenas meses después de que Zion sobreviviera a un grave accidente automovilístico. El 7 de octubre de 2025, el reguetonero fue hospitalizado en la Unidad de Trauma del Centro Médico de Río Piedras tras sufrir un siniestro vial en la zona sur de la isla.

En aquella ocasión, su estado fue reportado como “reservado” debido a múltiples traumas de cuidado, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores y el equipo de Baby Records.

Además, no es la primera vez que Ortiz Torres enfrenta problemas legales por conducir bajo los efectos del alcohol, pues en marzo de 2019, fue detenido en Miami, Florida, tras ser sorprendido manejando un BMW a exceso de velocidad (70 mph en una zona de 40 mph) con un nivel de alcohol de 0.08%. En ese entonces, el integrante del dúo Zion & Lennox pidió disculpas públicas, calificando el incidente como un “error humano”.

Luego del arresto, Zion permaneció en una celda del cuartel del distrito de Río Grande. El caso está siendo consultado con el fiscal de turno de la Fiscalía de Fajardo quien evaluará la gravedad de la situación y si lo ocurrido podría terminar en una imputación de cargos criminales.

Siga leyendo: Se conocen detalles de recuperación del cantante Zion tras su accidente

