“Suele partirse de un promedio estándar: que una persona, en promedio, consume 2.000 calorías al día. Si uno da esa recomendación basándose en un dato general, no está mal”. ¡Pero ojo!, la cantidad que necesita cada individuo no se determina solo por ese dato. Si es hombre, continúa la especialista, necesitará mayor cantidad del líquido (al menos 2,8 litros) porque este sexo suele tener más contenido de masa libre de grasa (compuesta principalmente por agua). Las mujeres, igual por su configuración fisiológica, requieren una menor cantidad: 1,8 litros al día. Ahora, los deportistas o las personas físicamente activas tienen un requerimiento adicional porque necesitan mayor hidratación.

En ese sentido, complementa Uribe, pueden haber procesos celulares que aumenten la demanda del líquido, por ejemplo, algunas enfermedades, el hecho de tener fiebre, una infección, diarrea o vómito. “En estas condiciones el cuerpo necesita más agua porque tiene un mecanismo celular acelerado tratando de defenderse. Igual que si se están tomando medicamentos diuréticos o tratamientos para enfermedades mentales. Algunos alteran los procesos de diuresis”.

Así mismo, el clima es uno de los factores determinantes al momento de analizar qué tanta agua tomzar. Si está en un lugar cálido la demanda será naturalmente mayor.

¿Cómo saber cuánta tomar?

Examinar el color y el olor de su orina es una de las recomendaciones más sencillas. La orina debe tener un color claro. “Solo es normal que salga amarillo oscuro a primera hora del día o después de entrenar”, dice Franco, pero en general debe lucir cristalina.

El olor, por su parte, no debe ser muy fuerte ni similar al amonio, porque eso hablaría de poca ingesta de agua e, incluso, de un proceso de deshidratación. “Si la persona no orina, en un caso de fiebre o infección, hay que preocuparse porque el riñón no estaría teniendo suficiente líquido para hacer su proceso de desintoxicación”, añade Uribe.