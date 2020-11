Todavía hay dudas de la inmunidad a la covid-19

La pregunta al superar la covid-19 es si se puede considerar como una infección chequeada que no vuelve a dar o si la inmunidad es temporal y cuánto tiempo dura. Ese dato sería fundamental, por ejemplo, para saber cuándo se volverá a la normalidad sin temor a colapsar los sistemas de salud o tener una ola de fallecimientos en los países.

Una proyección publicada por la firma de investigación McKinsey & Company, el 1 de septiembre, dice que “en Estados Unidos y en la mayoría de las economías desarrolladas es más probable que el punto final epidemiológico se alcance en el tercer o cuarto trimestre de 2021, con la posibilidad de que la transición a la normalidad se produzca antes, posiblemente en el primer o segundo trimestre de 2021”. Sin embargo, el tema de la inmunidad después de recuperarse del virus está todavía en investigación.

Así lo afirma una actualización publicada por el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, CDC, el pasado 3 de agosto, y añade que “las personas pueden seguir dando positivo hasta 3 meses después del diagnóstico y no ser infecciosas para otros. Esto no implica que una persona sea inmune a la reinfección con el SARS-CoV-2 en los 3 meses siguientes a la infección. Los últimos datos simplemente sugieren que no es necesario volver a hacer pruebas a alguien en los 3 meses siguientes a la infección inicial”.

Que una persona siga dando positivo, incluso cuando ha superado los síntomas, también depende de la especificidad y sensibilidad de la prueba que se haga. Para que se considere una reinfección —explica el Instituto Nacional de Salud— debe existir verificación científica “que permita comprobar que la nueva infección pertenece a un linaje genético distinto al que fue el origen de la misma en un individuo. Restos del virus pueden permanecer en el cuerpo”, como lo mencionó el CDC, cuando sugiere que las personas pueden seguir dando positivo.

Teniendo eso en cuenta, el mes pasado se comenzaron a reportar algunos casos de personas contagiadas por segunda vez en el mundo. El 24 de agosto investigadores en Hong Kong reportaron un caso de reinfección de un hombre de 33 años, después de 142 días de haberse contagiado por primera vez. También se conoció en Nevada, Estados Unidos, el caso de un hombre de 25 años que dio positivo después de 48 días del primer contagio.

Una diferencia de más de tres meses entre la reinfección de los dos casos refuerza la idea de que “todavía no hay evidencia concluyente sobre la inmunidad”, dice la infectóloga María Angélica Maya, asesora de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia en el manejo del nuevo coronavirus.