Este viernes 8 de abril se lanzó, con éxito, una misión que llevó a los primeros tripulantes privados a la Estación Espacial Internacional. No estaban ligados a ninguna agencia nacional de ningún país, como la Nasa o la ESA.

Los otros tres civiles (ricos empresarios y filántropos), son el estadounidense Larry Connor, que actuará de piloto, y dos especialistas de la misión: el israelí Eytan Stibbe y el canadiense Mark Pathy.

Durante la misión de 10 días, que incluye ocho días a bordo de la estación espacial, esta tripulación multinacional completará más de 25 experimentos de investigación desarrollados para condiciones de microgravedad en colaboración con diversas instituciones médicas y científicas.

Los experimentos incluirán estudios sobre tecnología de autoensamblaje para futuros hábitats espaciales, dispositivos para purificar el aire en esos entornos, medicina regenerativa e investigación del cáncer, entre otros. Además, también se realizarán actividades de divulgación y comerciales.

El objetivo no es turismo espacial

“Esta misión es muy diferente a otras recientes, especialmente misiones suborbitales, pero nosotros no somos turistas espaciales”, insistió López Alegría en una de las ruedas de prensa previas al lanzamiento, “el turismo espacial tiene un papel importante pero no es de Axiom; mis compañeros tienen una vida muy ocupada y no están de vacaciones”.

“El principal objetivo de esta misión es completarla de forma segura, poner el listón alto para futuras misiones privadas de astronautas a la ISS –añadió–. Tenemos un ambicioso programa con muchos experimentos y actividades de divulgación con organizaciones educativas de todo el mundo. Creo que si superamos todo esto hará que nuestros anfitriones de la estación quieran que volvamos, lo que sería una victoria”.