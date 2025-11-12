Así se tratará la diabetes tipo 2 en Colombia desde esta semana

Desde esta semana, los médicos colombianos deben seguir las nuevas indicaciones sobre cómo tratar y manejar a aquellos pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2. Por primera vez en diez años, el país renovó sus lineamientos para la atención de esta enfermedad, que es uno de los padecimientos crónicos más frecuentes a nivel nacional en la actualidad.
Lea: Este es el compuesto que podría ayudar a curar el alcoholismo
Esto es relevante, ya que en las guías médicas es que se encuentran las recomendaciones basadas en evidencia científica que el personal de la salud debe seguir a la hora de atender determinada enfermedad con el fin de estandarizar tratamientos y ofrecer las mejores alternativas a los pacientes.
En el caso de los nuevos lineamientos para la diabetes tipo 2, estos fueron impulsados por la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, y en él participaron representantes de más de seis entidades científicas del país.