x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Nuevo grupo armado en Andes? Grafitis causan temor entre los habitantes

Las autoridades adelantan labores de verificación y recolección de información para establecer los móviles y posibles responsables de este hecho. Aquí los detalles.

  • Estos fueron los mensajes con los que se levantaron los ciudadanos en el corregimiento San José, en Andes. FOTO: Cortesía
    Estos fueron los mensajes con los que se levantaron los ciudadanos en el corregimiento San José, en Andes. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

12 de noviembre de 2025
bookmark

Las alarmas se encendieron en el municipio de Andes por el hallazgo de varios grafitis en dos viviendas del corregimiento San José con la inscripción “Fuerzas Armadas Campesinas”.

Según el reporte de la Policía de Antioquia, los mensajes habrían sido pintados durante la noche por personas desconocidas, afectando las fachadas de las viviendas ubicadas sobre una vía terciaria que comunica con la vereda El Barcino, a unos 10 kilómetros del casco urbano.

Entérese: Implicados en una masacre de cinco personas en finca de Andes en 2021 pagarán más de 56 años de cárcel

Ante la aparición de los grafitis, las autoridades activaron los mecanismos de coordinación institucional para verificar la situación y descartar la presencia de grupos armados en la zona.

Hasta el momento, las autoridades afirmaron que no tienen registro de una organización denominada “Fuerzas Armadas Campesinas”, ni antecedentes de su existencia en el departamento. De acuerdo con la Policía de Antioquia, los grafitis podrían ser obra de particulares que buscan generar temor entre la comunidad o preparar el terreno para posibles extorsiones.

Las autoridades adelantan labores de verificación y recolección de información para establecer los móviles y posibles responsables de este hecho, al tiempo que hicieron un llamado a la comunidad para mantener la calma y reportar cualquier actividad sospechosa a la Policía.

Cifra de homicidios en Andes

Es importante recalcar que la alarma surge debido a que ya van 58 homicidios en Andes este año, una cifra lejos de cualquier registro pasado en la historia de la localidad.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, de estos homicidios, 48 se han registrado en la zona rural, principalmente aquella que limita con los departamentos de Caldas, Risaralda y Chocó, y los restantes 10 ocurrieron en la zona urbana.

Le puede interesar: Susto por banderas y grafitis del ELN en veredas de El Retiro, en el Oriente antioqueño

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida