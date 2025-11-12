Momento histórico en la COP30: 12 países se comprometen a luchar contra la desinformación climática

En la trigésima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém do Pará, Brasil, los países firmantes dieron un paso inédito en la historia de las negociaciones climáticas: reconocer oficialmente que la desinformación es una amenaza directa para la acción climática y la estabilidad democrática, a través de la Declaración sobre la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático, presentada el 12 de noviembre de 2025, que marca un hito al incluir por primera vez la lucha contra la manipulación informativa como parte de la agenda oficial del proceso de Naciones Unidas.
Doce países —Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Suecia y Uruguay— firmaron la declaración, impulsada por la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático, con el respaldo de más de 375 organizaciones, académicos y líderes mundiales, con el fin de que gobiernos, empresas tecnológicas, medios y sociedad civil actúen coordinadamente frente al creciente flujo de mentiras, teorías conspirativas y campañas organizadas que socavan la credibilidad de la ciencia y bloquean la acción climática.
“Mantener la integridad de la información no es negociable para una acción climática efectiva”, afirmó Laurence Tubiana, directora de la Fundación Europea para el Clima y enviada especial de la COP30 para Europa. “La información precisa es la base de la confianza pública. Aliento encarecidamente a otras partes a unirse a estos esfuerzos vitales para garantizar que la verdad alimente nuestra respuesta urgente a la crisis climática”.