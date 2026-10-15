¿Sean “Diddy” Combs peleó en la cárcel con un narco jamaiquino? Prensa gringa alertó sobre la salud del rapero

Sean ‘Diddy’ Combs habría resultado herido en la cabeza durante una pelea con Christopher Coke, un narcotraficante jamaiquino apodado ‘Dudus’, en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, Estados Unidos, según informó el medio estadounidense TMZ.

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Según esas versiones, Combs habría sufrido las lesiones más graves y fue trasladado a un centro médico externo para recibir atención. TMZ informó que la disputa estaría relacionada con el malestar de varios reclusos por las condiciones de encarcelamiento del músico, expuestas en un reportaje de NBC News. La publicación describió supuestos privilegios de los que Combs habría disfrutado dentro de la prisión.

Según las fuentes citadas por TMZ, la difusión de esa información habría provocado al menos dos operativos de las autoridades penitenciarias, durante los cuales fueron confiscados teléfonos celulares, incluido uno que pertenecería a Coke.