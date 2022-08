El cerebro de doña Aliria Rosa Piedrahita, una mujer paisa, es hasta la fecha un cerebro único en el mundo. En él están las primeras bases para el desarrollo de un medicamento preventivo o terapéutico para el alzhéimer, una enfermedad que, aunque ha sido estudiada desde hace más de 115 años, no tiene a día de hoy una solución definitiva.

En vida doña Aliria colaboró con el Grupo de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia —GNA—. De su cerebro quedaron una veintena de imágenes hechas con resonancia magnética y unas conclusiones que ya causaban ilusión entre los científicos: aunque tenía la “mutación paisa del alzhéimer” (razón por la que se esperaba que desarrollara la patología a edad temprana, como muchos de sus familiares), no tenía signos evidentes de deterioro cerebral: ni amiloides (proteínas que se acumulan en las paredes de las arterias cerebrales) ni tau (formación de ovillos neurofibrilares), que son las dos afecciones que aparecen inicialmente como signo de la enfermedad.

No obstante a ser tan “exclusiva” y no haber logrado sobrepasar las montañas antioqueñas, la mutación habría sido traída por un europeo hace más de 450 años, desencadenando un fenómeno llamado Efecto Fundador. “El individuo parece que se instaló acá y, en vista de que Antioquia fue un departamento aislado, fue un aislado genéticamente por muchos años. Poca gente entraba y poca gente salía”, complementa Lopera.

La mayoría de las investigaciones empeñadas en encontrar una salida segura para el alzhéimer han fracasado, entre otras cosas, porque los estudios con modelos animales no suelen representar a cabalidad las características humanas; por lo complejo que es superar la barrera hematoencefálica que protege al cerebro; y por lo poco que sigue sabiéndose de la enfermedad.

La tarea está en comprender e imitar aquello que ocurrió de manera natural. De ahí que la terapia génica empiece a tomar fuerza como posible solución: la información protectora de Aliria puede inocularse en el organismo de personas con alto riesgo de sufrir alzhéimer o, incluso, pueden desarrollarse medicamentos que tengan acción sobre los tejidos, imitando la forma en que estuvo protegido su cerebro.

El alzhéimer genético no es el tipo más común, representa del 1 al 2 % de todos los casos registrados, pero tiene una ventaja para las investigaciones: cuando se trabaja con él no hay duda de que se trata de alzhéimer, pues otras patologías neurodegenerativas suelen tener síntomas similares. Además, con el esporádico, que es el más común, no es posible predecir quién lo sufrirá, “de ahí que estas 25 familias sean tan importantes”, puntualiza Lopera.

El genético, para el que estaba predestinada doña Aliria, sigue siendo una puerta de entrada a las demás formas de la enfermedad y sus posibles terapias.