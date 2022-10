“Si usted se encuentra con un gato negro y tiene conductas agresivas no será por su color, sino porque el rechazo y el abandono les genera estrés y afecta su conducta”, explica el veterinario. También depende de si so n gatos ferales (no domésticos) o si tienen una baja interacción con los humanos.

No hay ninguna diferencia, dice el experto, con gatos de otros colores. Su conducta no se relaciona con su color. Son igual de amorosos que otros.

A cuidarlos

La invitación es que si está en la búsqueda de una mascota nueva, esté abierto a adoptar a un negrito. Son iguales de amorosos, ellos ni siquiera perciben esas diferencias.

“La tenencia responsable de estos animales es esencial para reivindicar su imagen. La respuesta está en una educación que incentive su cuidado y protección”, señala el veterinario.

El gato es un animal activo y cazador. Le gusta escabullirse en las calles y se entretiene seleccionando a sus presas. La invitación es que si son domésticos, no salgan en la noche de Halloween porque todavía hay fanáticos de ritos satánicos que están en la búsqueda de estos animales.

También, proteja a los gatos ferales dándoles cobijo. Si puede, resguárdelos para que no les suceda nada durante la noche, además de que son propensos a que los pise un auto o se envenen en la calle.

La ley también lo dice

La Ley 1774 se expidió en Colombia en 2016 para establecer en su artículo primero que los animales son seres sintientes y no cosas y que deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, especialmente el que es causado directa o indirectamente por los seres humanos. Por lo que, actos de violencia y maltrato animal son punibles ante la ley. En este artículo se expresa que el trato con los animales debe ser basado en el respeto, la solidaridad, la compasión, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y al abandono. El tenedor de animales mínimo debe brindarle al animal agua y comida, que no sufran malestar físico ni dolor, que no tengan enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo o estrés y que tengan un espacio para desarrollar sus conductas naturales.