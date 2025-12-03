x

Video | El ‘Tino’ Asprilla bromea con Trump desde una lancha: “¡No me vaya a pelar!”

El presidente estadounidense Donald Trump autorizó a finales de septiembre una operación militar que consiste en bombardear las denominadas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico.

    El Faustino ‘Tino’ Asprilla hizo una curiosa petición a Donald Trump desde una lancha. FOTOS: Colprensa - captura de videop
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

En medio de la escalada entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla aprovechó la tensión que se vive en el Caribe y el Pacífico para enviar un mensaje humorístico, como suele hacerlo en videos y en programas deportivos.

Esto ocurre luego de que Donald Trump autorizara el envío de tropas para bombardear las denominadas “narcolanchas”, que, según afirma, salen de Suramérica y Centroamérica. La medida se suma a las tensiones existentes, al presunto intento de derrocar a Maduro y a la reciente advertencia dirigida a países de la región como Colombia en materia de narcotráfico.

Entérese: Las rutas del narcotráfico: mapas que revelan el viaje de la droga desde Latinoamérica hacia Estados Unidos

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el exdelantero de la Selección Colombia le pidió a Trump que no lo fuera a bombardear mientras navegaba en su lancha.

“Soy yo. ¡No me vaya a pelar todavía, Donald Trump! Voy cargado, pero de papa y trago, ¡eso no es un delito todavía!”, gritaba el ‘Tino’ mientras iba a bordo junto a sus acompañantes.

@eltinoasprilla11 #humor #tino #colombia #tiktokcolombia #fyp ♬ original sound - El Tino Asprilla

El video ha generado cientos de comentarios, muchos de ellos celebrando el humor del exjugador: “Nos hizo la Navidad el ‘Tino’”; “Ja, ja, ja, ja, el ‘Tino’ no tiene juicio”; “Colombia supera a la IA”; “Papa... guiño, guiño”, escribieron algunos usuarios.

Lea también: Una llamada, el ultimátum y la presión militar: lo que dejan ver los acercamientos entre Trump y Maduro

El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado por la situación entre Venezuela y EE.UU., además de pedirle a Trump respetar la “soberanía” de su país, en respuesta a una declaración del republicano en la que no descarta atacar suelo colombiano para frenar el narcotráfico.

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, dijo en X el mandatario izquierdista en medio de la peor crisis entre Bogotá y Washington que rompió décadas de amistad. Más temprano Trump afirmó que cualquier país que produzca cocaína y la venda a Estados Unidos es “susceptible de ser atacado”.

La Casa Blanca lanzó una ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de atacar embarcaciones del narcotráfico, con bombardeos que ya dejan más de 80 muertos desde septiembre.

Colombia “está fabricando cocaína, tienen plantas de fabricación de cocaína y nos venden cocaína, lo cual agradecemos muchísimo”, ironizó Trump. “Cualquiera que haga eso y venda en nuestro país es susceptible de ser atacado (...) No solo Venezuela”, añadió en una rueda de prensa.

Con información de AFP*

