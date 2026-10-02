Gustavo Scarpa, el futbolista brasileño que recomienda libros en YouTube y mueve el mercado editorial

Gustavo Scarpa es mediocampista de Atlético Mineiro y una de las figuras del fútbol brasileño. También tiene un canal de YouTube dedicado a la literatura. El pasado 2 de septiembre publicó un video sobre La muerte de Iván Ilich, la novela breve de León Tolstói publicada por primera vez en 1886, y lo que ocurrió después difícilmente alguien lo hubiera anticipado: el libro llegó al primer lugar entre los más vendidos de Amazon Brasil, las búsquedas en Google aumentaron 300% respecto al mes anterior y 300 personas se unieron en un solo día a un grupo de WhatsApp creado por una seguidora del club para leer el título juntos.

El video superó las 700.000 visualizaciones en YouTube. Un fragmento difundido en Instagram alcanzó más de un millón de personas. “No lo creí al principio”, dijo Scarpa en declaraciones a Folha de S.Paulo.

Scarpa lleva años compartiendo comentarios sobre libros en redes sociales, pero la forma en que lo hace cambió. Antes hacía, según sus propias palabras, “un resumen del resumen”. Ahora graba análisis más extensos en los que explica qué comprendió de cada obra y qué elementos le interesaron. En su historial aparecen títulos que cubren un rango amplio. Comentó Dom Casmurro de Machado de Assis, enfocándose en la infidelidad que atraviesa la trama. Sobre La metamorfosis de Kafka dejó un mensaje coloquial sobre Gregor Samsa, el protagonista que despierta convertido en insecto. Definió Cumbres borrascosas de Emily Brontë como una novela “medio rara y angustiante”. También ha leído a Freida McFadden, autora de La empleada, y alterna géneros para no convertir la lectura en una rutina rígida. “Libro filosófico toda hora es difícil”, reconoció.

La novela que lo detonó todo

La muerte de Iván Ilich relata el deterioro físico y moral de un funcionario ruso que, ante la cercanía de la muerte, revisa la vida que llevó y los vínculos que construyó. Es una de las obras más estudiadas de Tolstói y un texto frecuente en cursos de filosofía y literatura. Lo que no era frecuente es que encabezara el ranking de ventas de Amazon Brasil en 2026. La repercusión del video de Scarpa también impulsó iniciativas de lectura entre simpatizantes de Atlético Mineiro. Carolina Marques, una seguidora de 22 años del club de Belo Horizonte, creó el grupo Galeitura a partir de las recomendaciones del jugador. El espacio de WhatsApp reunió a 300 personas durante su primer día y la cuenta vinculada al proyecto superó los 50.000 seguidores en redes sociales.

Scarpa aprovechó la atención que generó el fenómeno para plantear una reflexión sobre la responsabilidad de los futbolistas como figuras públicas. El contraste que eligió fue comentar que las plataformas de apuestas, cuya presencia entre deportistas, clubes y competencias de fútbol crece de manera sostenida, mientras la cultura pierde interés entre los jóvenes. Lea también: ¿Por qué los jóvenes colombianos están interesados en las novelas de Tomás González? ”No sé si todos los que promocionan apuestas tienen conciencia del mal que pueden hacer, de la influencia negativa que genera”, afirmó en la entrevista con Folha de S.Paulo. Para Scarpa, los futbolistas deben considerar el impacto de sus mensajes sobre públicos jóvenes, y eso implica elegir con cuidado qué se promueve. “Entendí la responsabilidad que tengo hace mucho tiempo. Procuro compartir las cosas que me gustan”, dijo. Su lista de próximas lecturas mantiene la presencia de clásicos europeos y rusos: Guerra y paz de Tolstói, El capote y otros relatos de Gógol, El mito de Sísifo de Camus y Rojo y negro de Stendhal. También anticipó su intención de volver a leer a Dostoievski. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: