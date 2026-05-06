Denuncian el asesinato de un periodista en Briceño, Antioquia

Mateo Pérez Rueda, periodista y estudiante universitario, director del medio local El Confidente de Yarumal, fue reportado como desaparecido desde el lunes en el norte de Antioquia. Según información preliminar, aún sin confirmación oficial, el comunicador habría ingresado ese día a la vereda Palmichal, en jurisdicción de Briceño, aparentemente en búsqueda de información sobre los combates entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional. De acuerdo con estas versiones, habría sido retenido, torturado y posteriormente asesinado.

Un relato de una persona de la zona reconstruye sus últimas horas. Según esta fuente, Pérez Rueda apareció el lunes en el casco urbano de Briceño buscando contactos para desplazarse hacia la zona rural, con el propósito de documentar los combates que se han registrado entre las disidencias y el Ejército Nacional por el dominio territorial. Llamó preguntando si le podían facilitar esos contactos en la vereda Palmichal. Los funcionarios de la Alcaldía con quienes se comunicó le recomendaron que no se desplazara — ni ellos mismos podían hacerlo por las condiciones de seguridad — pero el periodista habría ignorado la advertencia.

De acuerdo con este relato, los hechos habrían ocurrido el martes 5 de mayo, alrededor de las 7 de la noche, en la vereda El Hoyo, cercana a Palmichal. Según la misma fuente, lo peor es que prácticamente lo torturaron y asesinaron frente a la comunidad, relatan. Posteriormente, integrantes de las disidencias habrían pedido una motocicleta para trasladar el cuerpo y ordenado que fuera enterrado en la zona.

Ante la gravedad de las denuncias, periodistas y organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Defensoría del Pueblo y al Comité Internacional de la Cruz Roja la conformación de una comisión humanitaria que permita verificar lo ocurrido y recuperar el cuerpo del comunicador. Además, se espera que el Ejército Nacional haga presencia en la zona para confirmar los hechos y facilitar el acceso de las autoridades competentes.