El polémico helado con sabor a leche materna que causa revuelo en Estados Unidos

Una curiosa propuesta gastronómica en Nueva York generó debate tras la reciente colaboración entre OddFellows Ice Cream Co., una reconocida heladería estadounidense, y Frida, una empresa de productos para bebés. Se trata de un helado con sabor a la leche materna, producto que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral y se agotó a pocos días de su presentación. El nuevo sabor, disponible únicamente hasta el 10 de agosto en la sede de OddFellows en Dumbo, Brooklyn, no contiene leche materna real, pero busca recrear su sabor.

"Aunque no está hecho con leche materna, creemos que nuestra receta sabe bastante parecida a la auténtica", aseguró la empresa en sus redes sociales. La mezcla está elaborada con leche, crema espesa, leche descremada en polvo, azúcar, huevo y un saborizante de caramelo salado. También incorpora jarabe de miel y un ingrediente que ha llamado la atención: calostro bovino liposomal, la primera leche producida por las vacas tras el parto, rica en nutrientes y anticuerpos. Su composición es distinta a la de la leche madura.