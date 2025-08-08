Ministerio de Hacienda demandó ante la Corte ley que modifica el Fondo de Pensiones

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2468 del 2 de julio de 2025, que introdujo cambios sustanciales a la Ley 549 de 1999, norma que regula el funcionamiento del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y el cubrimiento del pasivo pensional de municipios y departamentos.
En un documento de 50 páginas, el funcionario argumentó que la ley vulnera al menos siete artículos de la Constitución y cuatro normas orgánicas, lo cual pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano.