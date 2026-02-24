La IA aumentó la efectividad de los delincuentes, alertan expertos

Los ataques habilitados por inteligencia artificial han aumentado un 89 por ciento mientras el tiempo de acceso a las infraestructuras corporativas por parte de los ciberdelincuentes ha caído a 29 minutos, o lo que es lo mismo: la IA no solo aumenta el número de ataques, sino que acelera las capacidades de los ciberdelincuentes.

El tiempo promedio de acceso a los activos empresariales por parte de los grupos de ciberdelincuentes se redujo a solo 29 minutos en 2025, un 65 por ciento más rápido que 2024. El más rápido observado ocurrió en apenas 27 segundos.

Este dato se recoge en el ‘Informe Global de Amenazas 2026’ que el fabricante de ciberseguridad CrowdStrike ha publicado este martes, en el que subraya que, a medida que la innovación se acelera, la explotación por parte de los ciberdelincuentes avanza al mismo ritmo

Los criminales incrementaron sus operaciones habilitadas por IA en un 89 por ciento respecto al año pasado, empleando mayoritariamente como vectores de ataque la IA como arma en reconocimiento, el robo de credenciales y la evasión.

El informe pone como ejemplo el actor vinculado a Rusia FANCY BEAR, que utilizó LAMEHUG, un ‘malware’ habilitado con un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM), para automatizar el reconocimiento y la recopilación de documentos.