“En ese momento le envié a una base de datos internacional la información que había encontrado. Les di las coordenadas del punto luminoso y la hora en la que lo observé y en cuestión de minutos me respondieron que ahí no había nada conocido. Pegué un salto en la silla y dije ‘¡ah, caramba! Si esto no es conocido, es nuevo’”.

Así comenzó la historia de lo que esta semana fue titular en los medios de comunicación y un orgullo para los antioqueños: un asteroide fue bautizado con el nombre de la Universidad de Antioquia al ser oficializado por la Unión Astronómica Internacional y el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa).

Ese objeto luminoso en el cielo ahora sabemos que es el asteroide Udeantioquia =2005 WZ156, el último en nombrar de los 12 que encontró Ferrín durante los primeros años del milenio, algunos con ayuda de Carlos Leal, quien era en aquella época su estudiante de física en la Universidad de los Andes, en Mérida.

Para retomar la historia, Ferrín cuenta que al darse cuenta de que este objeto era nuevo, se contactó con la Unión Astronómica Internacional para anunciar su descubrimiento. Desde allí, pidieron varios documentos para oficializar su nombre; un proceso que ya había hecho con otros asteroides que encontró alrededor del 2003.