¿Cómo iluminar la casa? Esto recomienda una experta para crear espacios más agradables

La iluminación está presente en todos los espacios que habitamos. A diferencia de otros elementos, la presencia –y también la ausencia– de la luz es clave para resaltar aspectos como el tamaño de un lugar, los detalles que, por ejemplo, están en sus paredes o techos, y hasta puede llegar a transformar nuestro estado de ánimo.
Sobre este último punto, y también acerca de cómo puede utilizarse la luz como un material más a la hora de diseñar y decorar espacios, es que hablará este viernes Claudia Paz, una de las expertas que estará desde hoy y hasta el sábado en la Feria de Diseño, evento que durante trece años viene reuniendo en Medellín referentes globales en arquitectura, diseño y diseño de interiores.
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EL COLOMBIANO conversó con Paz, diseñadora de iluminación peruana con más de tres décadas de experiencia en Latinoamérica y ganadora de múltiples reconocimientos internacionales por sus proyectos de iluminación.