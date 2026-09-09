¿Cómo es el contrato “salvavidas” que le proponen a James en la B de Italia tras más de 100 días sin jugar con clubes?

El 2026 no ha sido fácil para James Rodríguez. El cucuteño, de 35 años, apenas ha disputado 17 partidos en los nueve meses que van del año. De ellos, nueve fueron con la Selección Colombia –5 en el Mundial de Norteamérica y 4 amistosos–; mientras que los 8 restantes los disputó con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos. En el club norteamericano, al que llegó como gran figura, apenas tuvo actividad durante dos meses: su debut fue el 15 de marzo en un partido contra Vancouver Whitecaps en Canadá; mientras que su última aparición fue el 13 de mayo en el emparejamiento entre su club y Colorado Rapids.

En ningún momento de lo que va del año Rodríguez ha tenido un rendimiento óptimo. Su punto más alto fue en el Mundial, donde no figuró como se esperaba. La falta de ritmo ha sido el Talón de Aquiles del capitán de la Selección Colombia. Cuando debutó con Minnesota llevaba 117 días sin jugar. Su última presentación se remontaba al 18 de noviembre de 2025, cuando participó en la victoria 3-0 de la Selección Colombia contra Australia en un amistoso que se jugó en Nueva York.

¿La segunda división de Italia sería la salvación para James?

Ahora, James Rodríguez acumula 119 días sin jugar con clubes –su último juego fue el 13 de mayo–. Además, lleva 64 noches sin tener acción en cancha: no juega desde que eliminaron a la Selección Colombia del Mundial de Norteamérica en octavos de final el 7 de julio pasado.

Hasta el momento, el futbolista colombiano no tiene dónde estará su futuro. Se habló del interés de equipos como América de México. Sin embargo, no se concretó nada. En los últimos días apareció en la mesa la opción de llegar al Avellino de la segunda división de Italia. Los directivos del equipo dirigido por el recordado futbolista Alessandro Nesta han manifestado que han tenido contacto con el jugador colombiano desde hace varias semanas. Angelo D’Agostino, presidente del club, manifestó al diario Ottopagine que estiman que las negociaciones con el jugador, que busca mantenerse en la élite del fútbol mundial, podrían cerrarse en los próximos días.

En Italia, James Rodríguez, cuya ficha ahora está valorada en 1,5 millones de euros según Transfermarkt, podría tener los minutos y la continuidad que no encuentra desde que llegó al León de México en el primer semestre de 2025, luego de irse al Rayo Vallecano español tras ser elegido mejor jugador de la Copa América del 2024 que se jugó en Estados Unidos.

¿Cómo sería el contrato de James Rodríguez en el Avellino de Italia?

James es, desde que salió de Minnesota, agente libre. Eso le da chance de llegar a un club de Europa, a pesar de que el primero de septiembre pasado se cerró el mercado de pases. De acuerdo con la normativa del Viejo Continente, los jugadores en la condición de Rodríguez pueden firmar contrato en cualquier momento del año. Por eso, la versión de su llegada no es descabellada. Además, de acuerdo con información del diario italiano Corriere dello Sport, el futbolista tendría buenas condiciones para volver a Europa. Según se sabe, a Rodríguez le ofrecieron un contrato hasta el 30 de junio del 2027 –por un año–, con la opción de extenderlo una temporada más si logran el objetivo de ascender a la primera división italiana para mediados de ese año.

Entre tanto, le ofrecerían un salario de 2,5 millones de euros por la temporada en la firma. De concretarse la operación, sería un “gana-gana”. Por un lado, el Avellino, que se ubica quinto en la tabla de posiciones de la Serie B con 6 puntos en tres partidos disputados, tendría mayor exposición porque se queda con un jugador que tiene fama a nivel internacional.

Por su parte, el futbolista podría sumar –por fin–, los minutos que le permitan tener la regularidad que ha buscado, pero no ha encontrado, en lo que va del 2026, año en el que apenas suma 8 partidos disputados con clubes. En caso de lograr recuperar su nivel, James le daría argumentos a Néstor Lorenzo para que lo siga convocando a la Selección Colombia y, de esa manera, alcanzar el sueño de jugar la Copa América del 2028: Rodríguez no se quiere retirar sin ganar algo con el seleccionado Tricolor. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.