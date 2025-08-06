Una persona puede inhalar 68.000 microplásticos diarios sin saberlo, alerta un estudio científico

Los microplásticos son fragmentos diminutos derivados de la degradación de objetos plásticos..Miden menos de 5 milímetros, aunque algunos alcanzan tamaños microscópicos.
En ambientes interiores, estos residuos provienen de textiles, alfombras, cortinas, muebles y componentes plásticos de automóviles.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calcula que Más de seis trillones de toneladas de plástico contaminan el planeta, pero solo el 10% se recicla. Esta acumulación favorece la fragmentación de los polímeros, liberando micro y nanoplásticos al entorno.