Una persona puede inhalar 68.000 microplásticos diarios sin saberlo, alerta un estudio científico

Los microplásticos son fragmentos diminutos derivados de la degradación de objetos plásticos..Miden menos de 5 milímetros, aunque algunos alcanzan tamaños microscópicos. En ambientes interiores, estos residuos provienen de textiles, alfombras, cortinas, muebles y componentes plásticos de automóviles. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calcula que Más de seis trillones de toneladas de plástico contaminan el planeta, pero solo el 10% se recicla. Esta acumulación favorece la fragmentación de los polímeros, liberando micro y nanoplásticos al entorno.

Le puede interesar: Terra vuelve a casa: el cuento infantil que busca educar y proteger las tortugas marinas desde Medellín

Las fuentes invisibles de microplásticos

El estudio, publicado en la revista científica PLOS One, evaluó la calidad del aire en apartamentos y vehículos mediante espectroscopia Raman.

Los resultados mostraron una concentración de 528 partículas por metro cúbico en hogares y 2.238 en automóviles. El calor, la fricción y la falta de ventilación en los vehículos incrementan la emisión de partículas de plásticos presentes en tableros, tapizados y revestimientos. Según los autores, las cabinas cerradas favorecen la acumulación y la inhalación continua de estos contaminantes.

Riesgos para la salud por la inhalación de partículas plásticas

Las partículas detectadas tienen tamaños entre 1 y 10 micrómetros, lo que les permite penetrar profundamente en los pulmones.