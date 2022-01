Balvin no tendrá que pedir excusas por el video y la letra de Perra

J Balvin no deberá retractarse ni pedir perdón a las comunidades afro por los contenidos de la canción Perra, tal y como se le solicitaba, a través de una tutela interpuesta por Leonardo Santo Petro Llorente en nombre propio y en defensa de las comunidades negras y afrodescendientes.

En respuesta a esta petición, el Consejo de Estados respondió que la tutela no procedía porque “el demandante no era legítimo por no ser afro”.

“En atención a los derechos reclamados, el accionante debe pertenecer a una comunidad afrodescendiente, ser mujer, tener poder debidamente conferido para tal fin o manifestar y probar que actuó como agente oficioso. Destacó, con fundamento en la sentencia C-169 de 2001, que debido al mestizaje que ha acontecido en el país, una gran mayoría de los colombianos son descendientes de negros, indígenas o grupos étnicos”, señaló el fallo de la corporación.

A través de la tutela se pedía la protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la igualdad, la dignidad, el buen nombre y la honra de las mujeres, aquellos que Petro Llorente (y demás) consideran vulnerados tanto por la canción como por el videoclip.

En su consideración, en Perra hay palabras “directa y abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la persona humana de la mujer”.