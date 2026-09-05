Javier Mejía, el economista paisa que dirige en Stanford un programa para que los humanos florezcan en sociedad

Nacido en Medellín y criado entre Nuquí y Pereira, Javier Mejía es un economista de la Univesidad de Antioquia con un Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes.
Ha trabajado como Postdoctoral Associate (investigador contratado) en la división de Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva York - Abu Dhabi y actualmente es el director de Minor, una especialización de la Civics Iniciative de la Universidad de Stanford que se basa en el pensamiento y la práctica cívica.
Hablamos con él para conocer sobre la iniciativa que lidera y su misión de hacer que los seres humanos florezcan en contextos sociales justo cuando el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia anunció, este mes, que Jaime recibirá la distinción José Félix de Restrepo al Egresado Sobresaliente 2026.