Para mí es un error, y lo estoy diciendo desde 2005, decir que la cocina colombiana puede dividirse por regiones. Eso es imposible. Las regiones funcionan para determinar un marco político, pero no se puede hablar de cocina en las regiones. En el Caribe, por ejemplo, es muy diferente lo que se vive en los montes de María a lo que se vive en La Mojana, el Golfo de Morrosquillo, la Sierra Nevada de Santa Marta o el desierto de La Guajira. No definir a Colombia con un plato único nacional no es una tragedia. Para posicionar a Colombia como un país gastronómico es necesario vincular muchos actores a ese proceso de posicionamiento”.

¿Cuándo está en su casa y quiere preparar algo delicioso para usted, no para invitados, cuál es su elección?

“En mi casa tengo una gran alacena de ingredientes, sobre todo de especias que traigo cuando viajo y tengo la posibilidad de intercambiar conocimiento con otros cocineros, en muchos países del mundo. A mí no me gustan las secuencias permanentes en mi vida, no me gustan las rutinas, por eso no llego mi casa a cocinar colombiano, a menos de que tenga unos invitados internacionales, a los cuales les puedo hacer unos buenos frijoles, un buen mote de queso, un ajiaco, un asado. En casa me gusta preparar una muy buena pasta, preparar buena comida italiana, tailandesa, china o japonesa, y tengo esa facilidad para aprender de otras culturas, y es lo que cocino en mi casa para mí y para mis amigos. No soy muy asidua a salir a restaurantes últimamente, antes lo hacía con frecuencia”.

Preocupación por el viche

En la charla con EL COLOMBIANO, Leonor Espinosa mostró su preocupación por los operativos que están realizando las autoridades de salud en Bogotá y Boyacá en los establecimientos donde se vende el viche (bebida fermentada tradicional hecha a partir de la caña de azúcar), que es patrimonio colectivo de las comunidades afrocolombianas.

Cree que es muy grave que se prohiba la comercialización de viche. Expresa que, por ejemplo, su restaurante trabaja directamente con productores de distintas regiones, no con intermediarios. Opina que impedimentos como el de evitar la comercialización del viche son un tropiezo para el desarrollo económico e internacional del país”.