Datos cooperativos

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de la Economía Solidaria, la entidad que las vigila, al mes de junio había en el país 7.373 cooperativas, de las cuales 3.692 reportaban información financiera.

El sector que las agremia, la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), señala que operan en 25 actividades económicas y cuentan con 6.300.000 asociados que, en lugar de desertar, crecieron en unos 51.000 el año pasado.

“Se estima que los beneficios no solo llegan a los asociados. Sumados a ellos, son un total de 19 millones de personas las que perciben el bienestar que generan las cooperativas. Entre estas, se encuentran las familias de los asociados y el entorno; en temas como la salud, la recreación y la educación”, destaca Carlos Acero Sánchez, presidente nacional de Confecoop.

Las cooperativas tienen asiento en 31 departamentos del país, hacen presencia en 756 municipios, donde existe la sede de al menos una de ellas, y cuentan con 954 oficinas y 311 corresponsales, según datos de la Supersolidaria.

Por su parte, Confecoop ha establecido que los servicios cooperativos llegan a personas que viven en unas 900 localidades, en ciudades principales y en regiones apartadas.

“Sin duda, el sector cooperativo le aporta al desarrollo del territorio, porque sus excedentes son reinvertidos. Nosotros lo hacemos no solo con productos financieros, sino con procesos sociales que vinculan a las familias, empezando por los niños. Desarrollamos modelos educativos, deportivos, de arte y de emprendimiento”, cuenta Andrés Castro, director de la oficina de Creafam, en El Peñol.

Manuela Echavarría, que está asociada a una cooperativa desde que era muy niña, también expresa que para ella la mayor importancia de pertenecer a una organización de este tipo son los programas sociales y los eventos culturales.

“Tengo cuenta en varios bancos, pero me gusta más ahorrar ahí porque siento que no solo trabajan con mi plata y ya, sino que se me devuelve un poco. Por un lado, porque hay eventos que no me quiero perder, entonces me toca estar moviendo la cuenta, y porque hay cosas que no son solo para los asociados”, dice Echavarría.

Precisamente, bajo estos principios, el alcance y el impacto del sector será medido por el Dane próximamente. A partir de un compromiso de esta entidad con las organizaciones solidarias, se espera que en un año se pueda determinar de forma más específica la importancia de las cooperativas en la economía nacional. Hoy su peso se calcula en 2,5 % del producto interno bruto (PIB).

Aunque ese último indicador es relevante, los directivos gremiales consideran que el ejercicio de medición del sector deberá contemplar otras variables que son más útiles para mostrar la forma en que incide en el bienestar de las personas.

“El PIB es importante, porque mide el crecimiento económico, pero nosotros hablamos en economía social de un indicador diferente, que es el índice de desarrollo humano (IDH). Este nos permite apreciar el avance de la sociedad más allá del crecimiento económico”, señala el Presidente de Confecoop.