¿Qué son los estereotipos y cómo transformarlos?

A comienzos del mes de diciembre el ilustrador australiano Eddie White dibujó a tres mujeres que representaban “algunos de los estilos típicos de las niñas de Medellín”, según dijo en su cuenta de Twitter @eddieWhiteJr. Mostraba a tres jóvenes vestidas con jeans rotos, ombligueras, pelo rubio, cabello muy largo y alisado, tatuajes, shorts, tenis Nike y escotes. La publicación generó decenas de comentarios recriminatorios de usuarios de esta red (especialmente mujeres) y provocó las disculpas públicas del dibujante, que explicó a todas ellas que “no quería ofenderlas”.

En este caso, comenta el psicólogo Santiago Gualteros, magíster en psicología y catedrático de la Universidad Antonio Nariño, el ilustrador está reforzando los estereotipos que algunos tienen sobre las mujeres de Medellín, “lo que no es malo ni bueno sino funcional, porque le permite a una persona que no conozca la realidad paisa hacerse una idea. Ahora bien, ¿qué tan alejada está esa idea de la realidad? Esto depende de quienes lo estén mirando. Estos estándares tienen una cosa particular y es que son subjetivos”.

De acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española, un estereotipo es una “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. Según Johnny Orejuela, psicólogo y coordinador de la Maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la Universidad Eafit, es una forma de representación que las personas hacen del mundo social y de algunas características como la raza, el origen social, la clase o la identidad de género. Así se perpetúan conceptos como que los árabes son terroristas o los argentinos ególatras, los hombres mujeriegos o las madrastras malvadas.

Explica el catedrático Gualteros que siempre van a ver “excepciones a la regla y que es importante que sepamos que, muchas veces, nuestras opiniones personales, basadas en estereotipos y que forman prejuicios, son solo eso, opiniones. No quiere decir que así sea la realidad y que tampoco que eso realmente funcione así y, por eso, no todos los colombianos somos narcotraficantes, por ejemplo”.

Por su parte, la psicóloga clínica Laura Alejandra Miranda Ávila, creadora de la plataforma Colma.co, para brindar atención psicológica en línea, explica que estas afirmaciones, a nivel general, “nos ubican en una realidad, en un grupo, en una cultura, pero el problema está cuando se generalizan este tipo de particularidades, pues pueden generar una distorsión y traspasar esa delgada línea de caer en los prejuicios y la discriminación” (ver Glosario).

Otro caso reciente

De este tema se ha venido hablando en las últimas semanas luego de que la modelo caleña que reside en Medellín, Alexa Rodríguez, denunció en redes sociales que se le negó la entrada a un restaurante de la ciudad por su manera de vestir, “el lugar tenía un letrero que decía que no se podía entrar con trajes sadomasoquistas (...). Simplemente decidieron que yo era una chica de la vida fácil”, dijo y aclaró que ella tenía puesto un jean negro con brillo, unas botas y un body negro con transparencia.

Orejuela recuerda un caso similar que vivió él en Bogotá también al ir a un restaurante, “simplemente porque soy más quemadito que el resto de las personas”. Al lugar asistieron él, un amigo blanco y una amiga negra, “dejaron pasar a mi amigo blanco y a nosotros dos no nos dejaron seguir, nos dijeron que era porque el restaurante ya se había llenado y evidentemente no era cierto. Quién estaba en la entrada atribuyó a la condición de color de piel unas intencionalidades generalizadas: mal comportamiento en la mesa, groseros, bullosos y hasta incultos, y con esa condición nos hizo un juicio a dos personas totalmente distintas a esa percepción”.

Lo malo para el psicólogo de Eafit es que los estereotipos generan formas de exclusión y de segregación social, “porque mete en la misma caja a todas las personas sin haber hecho una evaluación más concienzuda en sobre si la modelo, por ejemplo, o en mi caso, por mi color de piel, podríamos tener ese potencial comportamiento negativo y por eso es que esos hechos se ven como injusticias”.