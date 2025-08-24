Valeria Hernández rodó a 60 km por hora y es subcampeona mundial de ciclismo en pista

Colombia sigue confirmando que tiene un gran relevo generacional en la modalidad de velocidad del ciclismo de pista. En el Mundial de la especialidad que terminó ayer en Apeldoorn, Países Bajos, una nueva representante ratificó su potencial ante las mejores exponentes de la prueba del keirin.

Se trata de la bogotana Valeria Hernández, quien luego de ser quinta en el kilómetro, se quedó con la medalla de plata en la competencia ganada por la italiana Matilde Cenci. En un gran duelo, y tras alcanzar una velocidad promedio de 60.160 kilómetros por hora en la final, Valeria tuvo el premio a su disciplina y talento con un podio con el que sigue soñando en grande. En la tercera posición del keirin finalizó la alemana Emilia Waterstradt.

“Estoy muy feliz por ganar esta medalla. Estuve muy cerca del oro, pero es una emoción inexplicable. Fue una prueba muy dura, un campeonato muy duro, con muchas experiencias bonitas que me llevó a la casa”, le comentó Hernández a los voceros de la Federación Colombiana de Ciclismo.

El seleccionador nacional, el antioqueño John Jaime González, agradeció al presidente de la Federación (Rubén Galeano, también al Ministerio del Deporte, al Comité Olímpico Colombiano y a los entes departamentales que permiten, como lo expresó el orientador, hacer grande el ciclismo colombiano.

“Teníamos una gran expectativa con nuestros deportistas. Hicieron bien las cosas. Se demuestra que Colombia tiene un gran relevo generacional en el ciclismo de pista”, indicó González.