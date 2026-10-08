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¿Shakira estará en el Carnaval de Barranquilla 2027? Esto respondió a la invitación

Una invitación en Madrid y una respuesta que desató sonrisas dejaron abierta la posibilidad de que la artista regrese a la fiesta más importante de su tierra. Esto fue lo que dijo.

  • Shakira se reencontró en Madrid con 130 hacedores del Carnaval de Barranquilla, quienes llevaron las tradiciones y la alegría de la fiesta a sus conciertos en España. FOTO: Carnaval de Barranquilla.
    Shakira se reencontró en Madrid con 130 hacedores del Carnaval de Barranquilla, quienes llevaron las tradiciones y la alegría de la fiesta a sus conciertos en España. FOTO: Carnaval de Barranquilla.
El Colombiano
El Colombiano
08 de octubre de 2026
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La posibilidad de ver nuevamente a Shakira en el Carnaval de Barranquilla 2027 quedó abierta luego del encuentro que la artista tuvo en Madrid con 130 hacedores de esta celebración, quienes han llevado la música, las danzas y las tradiciones de su tierra a sus conciertos en España.

Durante la reunión, Diana Acosta, directora de Carnaval de Barranquilla S. A. S., invitó a la cantante a regresar a su ciudad para participar en la fiesta, programada del 6 al 9 de febrero de 2027.

“Shaki, en nombre del alcalde Alejandro Char, te esperamos en tu tierra y en el Carnaval 2027, del 6 al 9 de febrero, para que vivas la magia de tu Barranquilla”, expresó Acosta.

Lea aquí: El Carnaval de Barranquilla se tomó Madrid: del escenario de Shakira a la Gran Vía

La respuesta de la artista despertó sonrisas entre los asistentes y alimentó la expectativa sobre su posible presencia en la celebración. “Solo necesito una marimonda, ¡una de ellas seré yo!”, contestó Shakira entre risas.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su participación en el Carnaval del próximo año.

El encuentro ocurrió a pocos días de que la cantante cierre su residencia en Madrid, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Durante cerca de 30 minutos, compartió con los representantes de distintas expresiones culturales de su ciudad.

Entre los participantes estuvieron las Marimondas del Barrio Abajo, la cumbiamba La Gigantona, el Cipote Garabato, la Corporación Artística Nativos, Son Calimba y la danza del Congo Grande.

Conozca: Shakira y Piqué discuten en un juzgado de Barcelona las visitas de Milan y Sasha, ¿cuál fue el acuerdo?

“Gracias por traer toda esa alegría barranquillera cada noche aquí. Un pedacito de mi tierra, de la cultura con la que crecí y de la que me siento orgullosa”, manifestó la artista.

Como parte del encuentro, Shakira recibió un machete tradicional elaborado por artesanos del Carnaval y lució un sombrero vueltiao, en una muestra de su vínculo con las raíces culturales de Barranquilla.

¿Vendrá Shakira al Carnaval de Barranquilla 2027?

El alcalde Alejandro Char también destacó la presencia de los hacedores en Madrid y el papel de la cantante en la proyección de las tradiciones de la ciudad.

“Shakira le demostró a Madrid que en Barranquilla se baila así, se disfruta así y se vive el Carnaval así. ¡Qué orgullo!”, señaló el mandatario.

Por ahora, la frase de la artista sobre convertirse en una marimonda no representa una confirmación de su asistencia, pero sí dejó abierta la expectativa de que pueda regresar a su tierra para disfrutar de una de las celebraciones más representativas de la ciudad.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Shakira estará en el Carnaval de Barranquilla 2027?
Hasta el momento, no se ha confirmado la participación de Shakira en el Carnaval de Barranquilla 2027. Durante un encuentro en Madrid, la cantante respondió con humor a la invitación para regresar a su ciudad: “Solo necesito una marimonda, ¡una de ellas seré yo!”.
¿Cuándo será el Carnaval de Barranquilla 2027?
El Carnaval de Barranquilla 2027 está programado del 6 al 9 de febrero, según la invitación que Diana Acosta, directora de Carnaval de Barranquilla S. A. S., extendió a Shakira en nombre del alcalde Alejandro Char.
¿Con quién se reunió Shakira en Madrid antes de terminar su residencia?
La artista se reencontró con 130 hacedores del Carnaval de Barranquilla que llevaron la música, las danzas y las tradiciones de la ciudad a sus conciertos en España. Entre los participantes estuvieron las Marimondas del Barrio Abajo, la cumbiamba La Gigantona, el Cipote Garabato y la danza del Congo Grande.
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