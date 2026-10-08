¿Shakira estará en el Carnaval de Barranquilla 2027? Esto respondió a la invitación

La posibilidad de ver nuevamente a Shakira en el Carnaval de Barranquilla 2027 quedó abierta luego del encuentro que la artista tuvo en Madrid con 130 hacedores de esta celebración, quienes han llevado la música, las danzas y las tradiciones de su tierra a sus conciertos en España.

Durante la reunión, Diana Acosta, directora de Carnaval de Barranquilla S. A. S., invitó a la cantante a regresar a su ciudad para participar en la fiesta, programada del 6 al 9 de febrero de 2027.

“Shaki, en nombre del alcalde Alejandro Char, te esperamos en tu tierra y en el Carnaval 2027, del 6 al 9 de febrero, para que vivas la magia de tu Barranquilla”, expresó Acosta.

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La respuesta de la artista despertó sonrisas entre los asistentes y alimentó la expectativa sobre su posible presencia en la celebración. “Solo necesito una marimonda, ¡una de ellas seré yo!”, contestó Shakira entre risas.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su participación en el Carnaval del próximo año.