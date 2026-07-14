Así son Uzbekistán, Cabo Verde y Noruega, los países que se volvieron tendencia turística gracias al Mundial 2026

Además de poner en la mira de los clubes deportivos más importantes del mundo a nuevos talentos del fútbol, la Copa Mundial de la FIFA 2026 también ha dirigido la atención hacia destinos turísticos que hasta ahora no figuraban entre los favoritos de las guías de viaje. Uno de ellos es Uzbekistán, una de las cuatro selecciones que debutó en el torneo. Este país, ubicado en Asia Central, tiene una particularidad geográfica: es uno de los dos únicos países del mundo que están completamente rodeados por naciones sin salida al mar. Tiene una población de más de 38,2 millones de habitantes y su capital es Taskent, una ciudad donde conviven la riqueza histórica, la herencia soviética y la arquitectura moderna. Lea: Hace un siglo, Marianito comenzó su camino a los altares Uno de los mayores atractivos de Uzbekistán es su legado como corazón de la antigua Ruta de la Seda, la red de caminos comerciales que durante siglos conectó a China con Europa y convirtió al país en un punto de encuentro de mercaderes, científicos y viajeros. Ciudades como Samarcanda, Bujará y Jiva aún conservan mezquitas, mausoleos y antiguos bazares de esa época y que hoy son algunos de los principales destinos turísticos de Asia Central.

En los últimos años, Uzbekistán ha impulsado el turismo alrededor de ese patrimonio histórico y se ha consolidado como uno de los destinos culturales emergentes de la región. Samarcanda, la ciudad más grande de este país declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, destaca por la emblemática plaza del Registán y otros monumentos construidos durante el imperio de Tamerlán, mientras que Bujará y Jiva tienen recorridos por antiguas fortalezas y calles.

Y otro de los atractivos del país asiático son las estaciones del metro de Taskent, las cuales funcionan como una red de galerías de arte subterráneas.

Según la Organización Mundial del Turismo de la ONU, Uzbekistán registró un crecimiento del 37% en llegadas internacionales durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Algunos expertos explican que uno de los factores relacionados con el aumento podría ser la clasificación al Mundial 2026 de la selección nacional.

Otro de los países que se volvió tendencia turística gracias al torneo de futbol es Cabo Verde. Según un reporte de Google Trends, este tuvo niveles récord en búsquedas relacionadas con viajes y vacaciones durante los partidos que disputó en la Copa. Ubicado en un archipiélago al frente de la costa noreste de África, este país cuenta con aproximadamente 530.000 habitantes. Además de sus playas paradisíacas, Cabo Verde se ha convertido en un destino atractivo por la diversidad de sus diez islas volcánicas. Sal y Boa Vista son famosas por el turismo de sol y playa, mientras que en Santo Antão se puede hacer senderismo.

El interés por el país, además de conocer el precio de los vuelos, también está enfocado en la búsqueda de paquetes turísticos y resorts todo incluido. Y las cifras de Google muestran que Noruega es otro de los países que está despertando mayor curiosidad en los viajeros. Desde el inicio del Mundial 2026, las búsquedas relacionadas con la gastronomía noruega aumentaron un 135%, mientras que el brunost, el tradicional queso marrón elaborado con suero de leche, alcanzó un máximo histórico.

Noruega, ubicado al norte de Europa, es reconocida por sus paisajes naturales. Destinos como Bergen, Tromsø y las islas Lofoten atraen cada año a viajeros que buscan observar auroras boreales en invierno o disfrutar del fenómeno del sol de medianoche durante el verano.

¿Cómo ir a Uzbekistán, Cabo Verde o Noruega desde Colombia?

Para viajar desde Colombia a Uzbekistán, solo hay vuelos con escala, generalmente en Estambul o Madrid, los cuales tienen como destino final el Aeropuerto Internacional de Taskent. Los precios de los tiquetes están entre 2.600.000 de pesos y 6.000.000 de pesos por trayecto. Para Cabo Verde tampoco hay rutas directas y las escalas pueden ser en Madrid o Lisboa. Bebes tomar un vuelo con escalas (generalmente 1 o 2), ya que no hay rutas directas. El trayecto dura entre 17 y 24 horas, y el precio de los tiquetes está entre 4.000.000 de pesos a 7.000.000 de pesos. A Noruega, el viaje desde Bogotá puede tardar entre 15 y 18 horas. Hay conexiones en Madrid, París o Frankfurt, y puede costar hasta 5.000.000 de pesos.

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