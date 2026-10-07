Lágrimas y abrazos: así fue la despedida de Martica Restrepo de MasterChef Celebrity, ¿por qué salió?

El lunes 5 de octubre, la actriz Martha Restrepo, a quien el público conoce como Martica, se despidió de MasterChef Celebrity Colombia, el concurso de cocina de famosos del Canal RCN. Su salida se dio después de un plato con fallas, pero lo que más se comentó fue la despedida.
En el reto de eliminación, Martica, Verónica Orozco y Mariana Mozo tenían 30 minutos para cocinar un plato con camarones, una guarnición y una salsa. La actriz presentó un arroz basmati con langostinos y una salsa de miel con toques cítricos y picantes. Los jueces señalaron que había demasiado arroz frente a la proteína y que la salsa quedó tan dulce que la acidez no alcanzó a equilibrarla.