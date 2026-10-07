España pagará un Ingreso Mínimo Vital a los jóvenes mayores de 23 años que viven con los papás

El Gobierno de España, a través de la Seguridad Social, contempla que determinados jóvenes que viven con sus padres puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), se trata de una ayuda creada para prevenir situaciones de pobreza y exclusión social. La prestación está dirigida a personas que viven solas o forman parte de una unidad de convivencia y que no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de los jóvenes, los requisitos establecen que quienes tengan entre 23 y 29 años y residan con sus padres pueden solicitar esta ayuda, siempre que acrediten que vivieron de manera independiente durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud. Entérese: Medellín abrió inscripciones para subsidios de $15 millones en vivienda nueva: vea cómo acceder De esta manera, vivir nuevamente o continuar viviendo con los padres no impide necesariamente acceder al IMV, pero el solicitante debe cumplir las condiciones establecidas para demostrar su situación de independencia previa y su vulnerabilidad económica.

800.000 hogares beneficiados

Desde comienzos de 2026, las cuantías del Ingreso Mínimo Vital aumentaron 11,4%, después de que en 2025 se aplicara una revalorización del 9%. El pago es de alrededor de 501 euros (1,81 millones de pesos colombianos). El incremento de este año se sitúa por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), de acuerdo con la información suministrada sobre la evolución de la prestación. El objetivo de esta ayuda es garantizar un nivel mínimo de ingresos para los hogares con menores recursos y permitir que las personas beneficiarias puedan afrontar sus necesidades básicas pese a encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica. Consulte: ¿Tiene un pago pendiente? Prosperidad Social alerta por giros sin cobrar de Renta Ciudadana e IVA Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido actualmente por Elma Saiz, durante diciembre un total de 2.441.647 personas residentes en 799.553 hogares recibieron el Ingreso Mínimo Vital. Entre los beneficiarios se encuentran casi un millón de niños, niñas y adolescentes, lo que muestra el alcance de esta prestación entre los hogares con menores a cargo.

Para 2026, los beneficiarios reciben el incremento de las cuantías derivado de la revalorización del 11,4%, una subida que supera el IPC y que modifica el valor de las ayudas frente al año anterior. El IMV se mantiene así como un mecanismo de protección económica para personas y familias que no disponen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, incluidos los jóvenes que cumplen las condiciones específicas para solicitarlo mientras viven con sus padres. Le puede gustar: Gobierno De la Espriella crea subsidio de $700.362 por trabajador para empresas afectadas por el terremoto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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