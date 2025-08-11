Paola Turbay dedicó emotivo mensaje de despedida a su primo Miguel Uribe Turbay: “Me duele en lo más profundo”

Colombia se despertó de luto este lunes. María Claudia Tarazona, esposa del senador, confirmó su muerte por medio de una publicación en redes sociales. Desde hacía dos meses, Uribe se encontraba hospitalizado debido a un atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio en el sector de Modelia, en Bogotá.

Desde entonces, el precandidato presidencial había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas para salvar su vida de los daños causados por el impacto de bala que recibió en su cabeza.

Contexto: ATENCIÓN: Murió el senador Miguel Uribe Turbay luego de dos meses de luchar por su vida tras intento de homicidio

Luego de que el país conociera la noticia del fallecimiento de Uribe Turbay, varias figuras de la política nacional e internacional se han pronunciado sobre lo ocurrido. Además, algunos de sus familiares también le han enviado mensajes de despedida al reconocido líder político.

Una de ellas es Paola Turbay, prima del senador, quien compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. La actriz manifestó su tristeza por la partida de Miguel, a quien recordó como un hombre “inteligente, estratégico, entregado y noble”. Además, aseguró que siempre mantuvo la esperanza en que el congresista se recuperaría y que podrían volver a reunirse.

“Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país... y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración”, escribió Turbay.