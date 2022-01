Miss USA 2019 murió tras caer desde un edificio en Nueva York

Aunque es un mito que la formación virtual es más económica, sí es cierto que los estudiantes pueden encontrar ventajas comparativas.

Lina Hoyos, que se dispone a cursar un posgrado virtual, señala que el precio incidió en su decisión. “De otra manera no podría cursar el programa que deseo porque este no se ofrece en Colombia y no tengo los recursos para viajar”.

Así mismo, el vicerrector del Pascual Bravo dice que la formación en ambientes virtuales de aprendizaje puede ser más exitosa en posgrados por la edad de los estudiantes. “Son personas más autónomas en el aprendizaje, que cuando se encuentran con un aula digital no van a tener tanto problema de atenderla como puede ocurrir con los estudiantes de básica, media o pregrado. Las estadísticas a nivel mundial y a nivel de Colombia muestran que hay más acogida con la persona que es más adulta. Incluso se habla de un promedio entre 30 y 40 años en que la deserción es mínima”, anota.