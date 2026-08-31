¡Qué salvada! Motociclista chocó justo contra la puerta de un bus y terminó dentro del vehículo en Valle del Cauca

Un motociclista protagonizó una de las salvadas quizá más impactantes de los últimos tiempos, luego de chocar contra un bus en movimiento y terminar dentro del mismo vehículo.
El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y ocurrió este 30 de agosto en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Las imágenes muestran el aparatoso accidente en el que el motociclista colisionó violentamente contra el bus, que circulaba por una intersección y tenía las puertas traseras abiertas.
Lea también: Brigadistas que intentan apagar incendios en Tolima están siendo amenazados: “quien debe apagarlo es el Tigre”
La fuerza del impacto hizo que él saliera desprendido y quedara adentro del automotor, generando asombro en los pasajeros y habitantes del sector.