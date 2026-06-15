Murió Anne Schedeen, la inolvidable mamá de la serie ‘Alf’, a los 77 años

El mundo de la televisión despide a Anne Schedeen, la actriz estadounidense que alcanzó fama internacional por interpretar a Kate Tanner en la exitosa comedia de los años ochenta Alf. La artista falleció a los 77 años, según informó su familia a través de una publicación en Facebook. En el mensaje de despedida, sus familiares resaltaron las múltiples facetas que marcaron su vida y trayectoria. “Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, señalaron. Puede leer: Murió Flor Vargas a sus 98 años: así es el adiós a una leyenda de la televisión colombiana

Anne Schedeen, quien protagonizó la sitcom de los años 80 ‘Alf’, ha fallecido a los 77 años.

La familia también recordó la personalidad arrolladora de la actriz y el impacto que dejó entre quienes compartieron con ella. “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”, escribieron. Asimismo, evocaron una de las frases favoritas de Schedeen: “Siempre estoy contigo”, destacando que su legado permanecerá a través de sus obras de arte, esculturas, pinturas, joyas hechas a mano y recuerdos familiares. La noticia fue confirmada además por Tom Markley, presidente y director ejecutivo de Metropolitan Talent Agency, quien lamentó la pérdida de la actriz. “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La extrañaré”, expresó.

En contexto: Murió Marcia Lucas, la editora de Star Wars y Taxi Driver Hasta el momento, ni la familia ni sus representantes han revelado la causa de la muerte ni la fecha exacta en que ocurrió el fallecimiento. Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949, creció en una granja en las afueras de Portland, en el estado de Oregón. Antes de convertirse en un rostro conocido de la televisión estadounidense, participó en producciones como Paper Dolls, Emergency! y Simon & Simon. Sin embargo, su papel más recordado fue el de Kate Tanner, la madre de familia que convivía con Alf, el carismático extraterrestre proveniente del planeta Melmac que aterrizaba accidentalmente en el garaje de una familia de los suburbios de California. La serie se emitió entre 1986 y 1990 y se convirtió en un fenómeno televisivo que trascendió generaciones, dando origen a producciones derivadas y una serie animada.

Años después, Schedeen recordó en entrevistas que la grabación de Alf era un proceso complejo y agotador. Según relató a la revista People, las jornadas podían extenderse durante más de 20 horas para completar un solo episodio de 30 minutos debido a las exigencias técnicas que implicaba la interacción con el personaje extraterrestre. Con su fallecimiento, desaparece una de las figuras más recordadas de la televisión familiar de finales del siglo XX, cuyo trabajo quedó grabado en la memoria de millones de espectadores que crecieron viendo las aventuras de Alf y la familia Tanner.

Anne Schedeen, quien protagonizó la sitcom de los años 80 «ALF», ha fallecido a los 77 años.