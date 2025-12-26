Natalia Lafourcade anunció el nacimiento de su primer hijo: “A nuestros 41 años, ¡Viva la vida!”

Natalia Lafourcade cerró el año con el nacimiento de su primer hijo. La cantautora mexicana compartió el anuncio con sus seguidores a través de redes sociales, donde habló sobre su nueva experiencia como madre.

La artista, ganadora del premio Grammy y Latin Grammy, reveló en la noche del martes 23 de diciembre que se convirtió en madre a los 41 años junto a su esposo, el creador audiovisual venezolano Juan Pablo López-Fonseca.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto!”, escribió Lafourcade en Instagram.

“Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”, agregó, en un mensaje que rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores, colegas y figuras del mundo cultural.

Aunque este nuevo capítulo marca un cambio importante en su vida, la artista no se alejará de los escenarios. Lafourcade confirmó que continuará con su gira internacional Cancionera Tour 2026, con la que volverá a encontrarse con su público en distintos países.

El tour tendrá una parada en Bogotá el próximo 15 de mayo y luego seguirá su recorrido por Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador. Además, desde abril del próximo año, la gira pasará por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.