x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62

El productor argentino y el cantante colombiano anunciaron su primera colaboración conjunta, que se estrenará este 26 de diciembre y ya genera expectativa por su sonido y posibles mensajes.

  • Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la sesión #62, que se estrenará este 26 de diciembre y marca su primer trabajo conjunto. FOTO: Bizarrap vía Instagram
    Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la sesión #62, que se estrenará este 26 de diciembre y marca su primer trabajo conjunto. FOTO: Bizarrap vía Instagram
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 10 horas
bookmark

La música urbana latina cerrará el año con una colaboración esperada: Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la BZRP Music Session #62, su primera sesión juntos.

El anuncio se hizo público en Navidad, cuando ambos artistas compartieron en redes sociales una imagen en la que aparecen sosteniendo tenis deportivos como si fueran teléfonos, acompañada del mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”. La publicación desató una inmediata reacción entre los fanáticos.

Conozca: ¿Quién es Bizarrap que cada que saca una canción la rompe?

La sesión se estrenará este 26 de diciembre a las 7:00 p. m. (hora Colombia) y 9:00 p. m. (hora Argentina), y representa un encuentro simbólico entre dos de los países más influyentes del género urbano en la región.

En redes sociales, el anuncio acumuló millones de interacciones y comentarios en los que los seguidores especulan sobre el sonido, la temática y el impacto de la canción. Mientras Bizarrap se ha caracterizado por adaptar su producción al estilo de cada invitado, J Balvin es reconocido por su versatilidad, moviéndose entre el reguetón, el pop y propuestas más experimentales.

Lea también: Así suena lo nuevo de Young Miko y Bizarrap: Music Sessions #58

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la letra ni el enfoque musical de la sesión. Sin embargo, la elección de la fecha —en el cierre del año— ha alimentado la expectativa de que el lanzamiento se convierta en uno de los temas más comentados de la temporada o del inicio de 2026.

El anuncio también reavivó conversaciones sobre episodios pasados en la carrera de J Balvin, en especial la polémica que surgió en 2022 tras la BZRP Music Session #49 junto a Residente, en la que el rapero puertorriqueño lanzó duras críticas contra el colombiano. Aquella sesión marcó un distanciamiento público entre Balvin y Bizarrap.

En ese entonces, Bizarrap explicó que su plataforma permite a los artistas expresarse con libertad creativa, sin interferir en el contenido de las letras. J Balvin, por su parte, optó por no responder a la polémica y aseguró que prefería mantenerse enfocado en su música.

La confirmación de la BZRP Music Session #62 pone fin a años de especulación sobre la relación entre ambos artistas y abre un nuevo capítulo en la música urbana latina, con una colaboración que ya se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del cierre del año.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la BZRP Music Session #62?
La BZRP Music Session #62 es una colaboración entre el productor argentino Bizarrap y el cantante colombiano J Balvin. Esta es la primera vez que ambos artistas se unen para una de las sesiones más populares de la música urbana latina.
¿Cuándo se lanza la BZRP Music Session #62?
La canción se lanzará el 26 de diciembre a las 7:00 p. m. (hora Colombia) y 9:00 p. m. (hora Argentina).
¿Por qué esta colaboración es tan esperada?
La colaboración es esperada debido a la popularidad de ambos artistas, que son considerados dos de los mayores exponentes del género urbano latino. Además, la BZRP Music Session #49, que causó controversia entre Bizarrap y J Balvin, añadió aún más tensión e interés en este nuevo encuentro musical.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida