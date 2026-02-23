Él era Jonhy Gaudreau, el jugador de hockey que murió en un accidente y fue homenajeado en los Olímpicos de invierno

Se veían 24 adultos, pero en realidad eran 25. Las hombreras, rodilleras y equipo de protección que tenían los miembros del equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos no lo dejaban ver, pero ahí estaba, aunque no salió en la foto. Todos los hombres posaron. Uno tenía a su pequeño hijo en brazos, mientras que otro llevaba su camiseta: la número 13, con el apellido Graudreau bien grande.
Dice una canción que no se muere quien se va, sino quien se olvida. Al jugador de hockey sobre hielo estadounidense Johnny Gadreau, quien falleció en un accidente el 29 de agosto de 2024, no lo han olvidado. Es más, sus amigos lo trajeron al presente en una cancha de hielo en Italia el domingo para celebrar la medalla de oro que consiguió su Selección Nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno.