En plena temporada de ranking y listas, no podían faltar los top de gastronomía, en este caso el de los mejores panes del mundo, publicado por el portal Taste Atlas.

Esta página web, que tiene una base de datos de 10.000 recetas y que se ha convertido en un referente en temas de cocina en todo el mundo, publicó esta semana “40 Things To Try In 2023” sobre quesos, panes, jamones, salamis, aperitivos, vinos, pasteles y licores.

La novedad es que en la categoría de panes apareció, en el cuarto lugar el tradicional pandebono colombiano, un producto propio del Valle del Cauca.