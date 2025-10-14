Universal Orlando ahora tiene 4 parques y 11 hoteles: un destino que te dejará sin aliento

En el corazón de Orlando, donde la fantasía se funde con la innovación y la adrenalina se entrelaza con la magia, ha surgido un universo completamente transformado: Universal Orlando Resort. Un destino que ya no es solo un parque temático, sino un mundo de mundos, una constelación de emociones que brilla con más fuerza que nunca. Hoy, Universal se presenta como un complejo monumental compuesto por cuatro parques temáticos —Universal Studios Florida, Islands of Adventure, Volcano Bay y el recién inaugurado Epic Universe— y once hoteles que redefinen el concepto de hospedaje temático. Este renacimiento marca un antes y un después en la historia del entretenimiento. Cada rincón del resort invita a soñar despierto, a dejarse envolver por la música, las luces, los aromas y los detalles que solo Universal puede ofrecer. Y ahora, con la apertura del Universal Epic Universe, el límite entre la realidad y la ficción simplemente se ha desvanecido.

Epic Universe: la nueva joya del destino

Universal Epic Universe es más que un parque: es una experiencia inmersiva donde cada paso te transporta a un nuevo universo. Dividido en cinco mundos temáticos, este nuevo gigante del entretenimiento promete reinventar la manera en que el visitante vive la magia. The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: una expansión del amado universo mágico, donde los visitantes pueden caminar por los pasillos del Ministerio y descubrir secretos ocultos entre los magos. Super Nintendo World: el sueño de los gamers hecho realidad, con atracciones interactivas como Mario Kart: Bowser’s Challenge y Donkey Kong Country, donde saltar, correr y ganar monedas es tan real como divertido. How to Train Your Dragon – Isle of Berk: un mundo vibrante donde los dragones cobran vida y el visitante se siente parte de la tribu vikinga. Dark Universe: un homenaje a los clásicos monstruos de Universal, con una atmósfera gótica y oscura que culmina en Monsters Unchained, una de las atracciones más aclamadas del parque. Celestial Park: el corazón de Epic Universe, un espacio majestuoso de jardines cósmicos, fuentes danzantes y la imponente montaña rusa Stardust, la más intensa del complejo, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Cada uno de estos mundos es tan detallado que amerita su propio día de exploración. Por eso, la recomendación ideal es dedicar un día completo a cada parque: Epic Universe, Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay. Cuatro días, cuatro universos distintos, una sola experiencia inolvidable.

Los parques que hicieron historia

Universal Studios Florida continúa siendo la puerta de entrada al cine hecho realidad. Aquí, el visitante se convierte en protagonista de historias que marcaron generaciones, desde la adrenalina de Fast & Furious hasta el humor desbordante de Despicable Me. Islands of Adventure sigue desafiando los límites de la emoción con íconos como el VelociCoaster, la montaña rusa inspirada en Jurassic World, una bestia de acero que hace latir el corazón al máximo. Volcano Bay, por su parte, es un paraíso tropical donde el agua y la aventura se encuentran. Sus toboganes encapsulados, su río de corrientes suaves y su majestuoso volcán central invitan a sumergirse en un oasis de diversión.

La nueva era de la hospitalidad

Pero Universal Orlando Resort no solo deslumbra por sus parques: también lo hace por su oferta hotelera sin precedentes. Con once hoteles que van desde opciones económicas hasta resorts de lujo, cada huésped encuentra el espacio perfecto para su aventura. La más reciente adición, Terra Luna Resort, inaugurado este año, representa el espíritu del futuro hecho confort. Inspirado en la exploración espacial, el hotel ofrece habitaciones con ventanales que evocan el diseño de una nave interestelar. Su lobby, la piscina, el jacuzzi, el gimnasio, la sala de juegos, el bar de piscina y el restaurante conforman un entorno moderno, luminoso y lleno de energía positiva. Y como toque único, los huéspedes pueden conservar las llaves de sus habitaciones grabadas con sus nombres, un recuerdo tangible de un viaje inolvidable. Además, todos los hoteles de Universal cuentan con tiendas con productos esenciales y souvenirs, Starbucks en sus instalaciones, y transporte gratuito en autobús hacia los parques temáticos y Universal CityWalk, el centro de entretenimiento nocturno que conecta los parques no acuáticos. Entre los beneficios más valorados se encuentra la entrada anticipada a los parques, hasta una hora antes que el público general, un privilegio que permite disfrutar las atracciones más populares sin filas. También es posible pagar cualquier compra dentro del resort con la llave de la habitación, estableciendo un límite de gasto para mayor comodidad, y recibir en el hotel los recuerdos comprados, sin cargar bolsas durante el día. Universal cuida cada detalle, y eso convierte la estadía en una experiencia sin estrés, donde todo está pensado para que el visitante solo se ocupe de lo más importante: disfrutar.

El exterior del hotel

El café y el market

La zona de la piscina

El lobby

La habitaciones

