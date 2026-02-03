x

¡Histórico! Así fue el primer trasplante de cara del mundo de una donante de eutanasia

Un equipo médico en España logró una proeza quirúrgica usando el tejido de una persona que solicitó la muerte asistida. Conozca cómo la planificación 3D devolvió la vida social a Carme.

  • Ella es Carme, la mujer que recibió el trasplante. FOTO: Hospital Vall d’Hebron
    Ella es Carme, la mujer que recibió el trasplante. FOTO: Hospital Vall d’Hebron
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
Un equipo de un centenar de profesionales del Hospital Universitario Vall d’Hebron, ubicado en Barcelona, España, ha llevado a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia.

Lea: Error genético en EE. UU.: pareja demandó a clínica de fertilidad en Florida tras tener un bebé sin vínculo biológico

Así lo ha anunciado este lunes el centro médico en una rueda de prensa en la que estaba la receptora, Carme, y distintos miembros del equipo que participó en el procedimiento.

Para poder llevar a cabo un trasplante de este tipo, se necesita la implicación de expertos de distintos campos, como la cirugía plástica, trasplantes, inmunología, psiquiatría y psicología clínica, rehabilitación y unidad de cuidados intensivos.

¿Quién es Carme, la paciente que recibió el histórico trasplante de rostro?

El jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del hospital, Joan-Pere Barret, ha explicado que Carme, debido a una picadura de un insecto, sufrió una infección que le provocó una necrosis, la muerte irreversible de células y tejidos, en la cara. “No podía comer porque mi boca no se abría, me faltaba medio trozo de nariz y no respiraba bien; físicamente era bastante desagradable y no podía hacer vida normal para nada”, le contó a El País de España.

Esta situación causó una alteración severa de sus funciones del habla, de su respiración y de su nutrición, poniendo en peligro la vida. Carme fue a Vall d’Hebron para realizar una intervención de urgencia para poder recibir nutrientes y se le ofreció la posibilidad del trasplante de cara.

La paciente agradeció el trabajo que ha llevado a cabo el equipo del Hospital y ha expresado que ahora mismo se encuentra “bien y contenta”. “Han estado allí las 24 horas del día, y me han tratado como si fuera de su familia, ha sido maravilloso”, dijo Carme.

Respecto al médico que la trató, ha explicado que fue el único experto que le ofreció alguna solución, y lo ha calificado como su “ángel de la guarda”. También ha agradecido “de corazón” a la donante y a la familia por su acto de generosidad.

¿Cómo se hizo el primer trasplante de cara del mundo?

Donante y receptor del trasplante de cara deben compartir sexo y grupo sanguíneo, y presentar unas medidas antropométricas -dimensiones físicas- de la cabeza semejantes. La cara concentra la imagen que el individuo proyecta hacia los demás y está muy ligada a la identidad personal.

Con todos estos requisitos, tener una donación de alguien que había solicitado la eutanasia -proceso en el que pueden pasar semanas o meses entre la toma de la decisión y la muerte asistida- ayudó a una mejor planificación, ha señalado Joan-Pere Barret.

“Pudimos realizar una planificación en 3D tanto de la paciente como de la donante, cosa que nos facilitó realizar una mejor resolución reconstructiva de los tejidos”, ha especificado Barret.

La cirugía del trasplante de cara es de máxima complejidad, puede durar hasta 24 horas y requiere experiencia y recursos asistenciales de laboratorio. Se trasplantan piel, tejido adiposo, nervios periféricos, musculatura facial y hueso de la cara, con estructuras que son pequeñas y con una disposición tridimensional compleja.

Solo se han realizado 54 trasplantes de cara en el mundo y hay una veintena de centros habilitados para realizar este procedimiento. El primer trasplante de cara parcial se hizo hace dos décadas en el Hospital Amiens, de Francia, a Isabelle Dinoire, pero fue justamente en el Vall d’Hebron que cinco años después se hizo el primer trasplante total.

Siga leyendo: ¿Por qué cuando está aburrido “el cuerpo” le pide ultraprocesados?

Preguntas frecuentes sobre nota:

¿Por qué este trasplante de cara es único en el mundo?
Es el primero donde el donante es una persona que se sometió a la eutanasia. Esto permitió a los médicos preparar la cirugía con semanas de antelación mediante modelos 3D, reduciendo el margen de error en la reconstrucción.
¿Qué tejidos se transfieren en un trasplante facial?
No es solo piel; se trasplantan capas de tejido adiposo, nervios periféricos para recuperar la sensibilidad, musculatura facial para la expresión y, en ocasiones, estructuras óseas para dar soporte tridimensional al rostro.
¿Cuántos trasplantes de cara se han hecho en la historia?
Hasta inicios de 2026, solo se han documentado 54 procedimientos de este tipo a nivel global. El Hospital Vall d’Hebron es líder mundial, habiendo realizado también el primer trasplante total de cara hace 15 años.
Utilidad para la vida