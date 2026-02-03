x

Snoop Dogg está de luto: el artista lamenta la muerte de su nieta de 10 meses

Cori Broadus, la hija menor del rapero, compartió la noticia del fallecimiento de su bebé de 10 meses tras un largo paso por la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

  • Esta es la foto que compartió Snoop Dogg luego de que se conociera la muerte de su nieta. FOTO: @snoopdogg en Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La familia del rapero estadounidense atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Así lo reveló Cori Broadus, la hija menor de Snoop Dogg, quien, por medio de su cuenta de Instagram, compartió la noticia del fallecimiento de su hija, una bebé de 10 meses.

En una publicación realizada este lunes, Broadus compartió una foto en sus Stories en la que se ven los pies de su bebé, junto al mensaje: “Hoy se cumple una semana sin ti. Te extraño”. El anuncio de la muerte de su hija lo hizo el pasado sábado por esta misma red social.

La pequeña, llamada Codi Dreaux, era la primera hija de Broadus. Como había compartido en meses anteriores, la nieta de Snoop Dogg nació en febrero de 2025, a las 25 semanas de gestación, 15 semanas antes de lo que dura un embarazo promedio.

Desde entonces, la bebé estuvo internada en una Unidad de Cuidado Neonatal (UCIN). Fue solo hasta el 6 de enero cuando Cori compartió también en Instagram que su hija ya estaba en casa. “Gracias por cada oración, cada mensaje, cada muestra de amor. Dios los escuchó a todos”, escribió hace casi un mes.

“Es una niña llena de coraje. Es muy resiliente y fuerte, tiene muchísimo carácter. Los médicos y las enfermeras siempre me dicen: ‘Tu bebé tiene mucha personalidad. Es inteligente, está alerta, sabe lo que pasa. Puede oír, puede ver. Sí, las circunstancias no son lo que pensabas, pero podría ser peor’”, le contó Broadus a US Weekly en una entrevista que dio en septiembre de 2025, cuando aún se encontraba con su hija en la UCIN.

Cori también había sufrido graves complicaciones de salud. En 2024 tuvo un derrame cerebral y desde los seis años está diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca por error al propio cuerpo.

Aunque Snoop Dogg no compartió un mensaje sobre la pérdida que enfrenta su familia, el sábado, día en que se conoció la muerte de su nieta, el cantante publicó una fotografía junto a sus hijos. Cori, de 26 años; Corde, de 31; y Cordell, de 28, son fruto del matrimonio con su actual esposa, Shante Broadus.

